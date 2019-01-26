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Tuhaf kokulu şeyler getirip götürüyordu! Gerçek baskında ortaya çıktı

Tuhaf kokulu şeyler getirip götürüyordu! Gerçek baskında ortaya çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda elektronik sigara kimyasalı ele geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 09:01 - Güncelleme: 26-01-2019 09:01

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut'un Kazım Karabekir Mahallesi Oyuncak Sokağı üzerinde yaptıkları uygulama sırasında sigara kaçakçılığından emniyette kaydı bulunan Ümit B'nin otomobille seyrettiğini ve şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ümit B'yi gittiği adrese kadar takip etti.

'TUHAF KOKULU' ŞEYLER GETİRİP GÖTÜRMÜŞ
Takip sonucunda şüphelinin bir apartmana girdiğini belirleyen ekipler, binanın güvenlik görevlilerinden Ümit B'nin hangi dairede ikamet ettiğini, zaman zaman da koli içerisinde "tuhaf kokulu" bir şeyler getirip götürdüğünü öğrendi.

BASKIN DÜZENLENDİ
Apartman yetkilileriyle dairenin bulunduğu kata çıkan ekipler, güvenlik görevlilerinin bahsettiği tuhaf kokuların likit kokusu olduğunu fark ederek eve baskın düzenlemek için Cumhuriyet savcısından izin aldı.

EVİ SİGARA İMALATHANESİNE DÖNMÜŞ
Alınan izinin ardından daireye baskın düzenleyen ekipler, içeri girdiklerinde evin elektronik sigara imalathanesine çevrildiğini gördü.

Yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 507 kilogram elektronik sigara likidi yapımında kullanılan sıvı, bin 147 elektronik sigara likidi, 612 elektronik sigara yedek parçası, 51 elektronik sigara, 8 bin 150 elektronik sigara likidi dolumunda kullanılan boş cam şişe, 3 bin 250 elektronik sigara likidi dolumunda kullanılan boş plastik şişe, 10 bin şişe kapağı, 3 pil şarj aleti, 3 elektronik hassas tartı, bir likit dolum makinesi, bir etiket basma cihazı, 3 bin etiket ile 21 sayfa karışım formül listesi ele geçirildi.

Baskında Ümit B. gözaltına alındı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • G.Osman PAŞAOĞLU 26 Ocak 2019 09:32 elektronik sigara, tütün sigaradan daha az zararlı. büyük paralar dönüyor bu işte. kartellerin müdahalesi olmasın !!!

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