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Tuhaf FETÖ'cü! Aziz Mahmud Hüdai Türbesi'ne gidip...

Tuhaf FETÖ'cü! Aziz Mahmud Hüdai Türbesi'ne gidip...

İSTANBUL Üsküdar'daki Aziz Mahmut Hüdai Türbesi’nde Fetullah Gülen’e ait vaazı yüksek sesle dinleyip vatandaşlarla tartışan 33 yaşındaki Yusuf Aygün, tutuklanarak cezaevine gönderildi...

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 09:21 - Güncelleme: 16-03-2018 09:21

ÜSKÜDAR'daki Aziz Mahmut Hüdai Türbesi’nde Fetullah Gülen’a ait videoyu yüksek sesle dinleyen 33 yaşındaki Yusuf Aygün şikayet üzerine gözaltına alındı. Yusuf Aygün, ifadesinde FETÖ lideri Fetullah Gülen için “Büyüğüm” “Muhterem hoca efendi”, FETÖ içinse “Ayaklar altına alınmış çiçek” tanımlamaları yaptı. Yusuf Aygün, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 

GÜLEN'İN VAAZINI SON SES AÇTI: Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ankara’da yaşayan ve ticaretle uğraştığı belirtilen Yusuf Aygün, geçen hafta sonu Üsküdar’daki Aziz Mahmut Hüdai Türbesi’ni ziyaret etmek için İstanbul’a geldi. Yusuf Aygün, türbenin içinde cep telefonundaki FETÖ lideri Fetullah Gülen’in vaaz videosunu açarak yüksek sesle dinlemeye başladı.

VATANDAŞLAR UYARDI: Türbe ziyaretine gelen vatandaşlar, Yusuf Aygün’ün bu davranışından rahatsız olarak kendisini uyardı. Aygün ise kendisini uyaranlara olumsuz karşılık vererek videoyu izlemeye devam etti. Bunun üzerine vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis Yusuf Aygün’ü gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Yusuf Aygün önceki gün 3.Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkartıldı.

ÇİN'DEN ZİKİR MATİK GETİRİP SATIYORMUŞ! ODTÜ İktisat Fakültesi mezunu olan ve Hacettepe’de master yaptığı bildirilen Aygün’ün Ankara’da Çin’den getirdiği zikirmatikleri sattığı bildirildi. Yusuf Aygün iddiaya göre burada verdiği ifadesinde FETÖ lideri Gülen için 'büyüğüm', FETÖ'den 'ayaklar altındaki çiçek' tanımlaması yaptı.

'AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE' DEDİ DOKTORA GİTMEDİ! Akli dengesinin yerinde olduğunu ve hastaneye sevk edilmek istemediğini söyleyen Yusuf Aygün, İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • tacettin 16 Mart 2018 09:42 fetö denilen dinsizin sesini hüdai hazretleri gibi evliyamızın türbesinde dinleme mikrop dinsiz git o hain in yanına karşılıklı otur dinleyin dinsizler

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