Tuhaf eğlence kötü bitti! Sarhoş genç sevgilisini gözünden vurdu

New York'ta bir barda çekilen görüntülerde sarhoş olduğu belirtilen bir kadın dart tahtasının önünde durup erkek arkadaşının tahtaya ok atmasını söyledi. Erkek arkadaşının attığı ilk ok kadının saçlarının sıyırıp hedef tahtasına yapıştı. Erkek arkadaşının attığı ikinci ok ise kadının gözüne geldi. Sakin bir şekilde oku gözünden çıkaran kadının acı çektiğine dair bir işaret vermemesi dikkat çekti. Kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)