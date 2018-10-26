  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Tuğçe Saatman kimdir kaç yaşında kiminle evleniyor işte kocası

Tuğçe Saatman kimdir kaç yaşında kiminle evleniyor işte kocası

Tuğçe Saatman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları özel hayatındaki haberlerin ardından merak konusu oldu. Spor spikeri olan Tuğçe Saatman Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile evleniyor. Peki 1988 doğumlu Tuğçe Saatman'ın kocası kimdir, nerelidir?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-10-2018 13:00 - Güncelleme: 26-10-2018 13:00

Tuğçe Saatman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Spor spikeri olan güzel ve başarılı isim Tuğçe Saatman, güzel haberi duyurdu. Tuğçe Saatman Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile evleniyor. Peki Tuğçe Saatman'ın kocası kim olacak, İlker Aycı kimdir ne iş yapıyor, kaç yaşında?

DÜĞÜN 18 KASIM'DA: İlker Aycı'nın Tuğçe Saatman ile dünya evine gireceği gündeme düşünce kullanıcılar Tuğçe Saatman'ın kim olduğu merak konusu oldu. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Bein Sports’da görev yapan spor spikeri Tuğçe Saatman ile dünya evine giriyor. Çiftin düğünü, 18 Kasım’da Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilecek.

NASIL TANIŞTILAR: Bir süredir nişanlı olan çift, 2016’da bir röportaj sırasında tanışmıştı. 18 Kasım 2018 tarihinde saat 19.00'da yapılacak düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tanıklık edeceği öğrenildi. İlker Aycı ile Tuğçe Saatman'ın iki yıl önce bir röportaj sırasında tanıştıkları öğrenildi. 

TUĞÇE SAATMAN KİMDİR: Tuğçe Saatman, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Tuğçe Saatman, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Megakent'te tamamlamıştır. Üniversite eğitimi için Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlayan ve bu bölümü tamamlayan Tuğçe Saatman, mezuniyetinin ardından kendisini kamera önünde bulmuştur. Babasının da vermiş olduğu destek ile spor spikerliğine başlamış ve Lig Tv ekranlarında Yılın Kadın Spor Spikeri seçilmiştir.

Tuğçe Saatman konuk olarak katıldığı Üç Adam programında ofsayt taktiği ve ofsaytın tanımı için "ofsaytı anlamak değil anlatmak zor" açıklaması ile büyük alkış almıştır.

İLKER AYCI KİMDİR: 1971, İstanbul doğumlu olan İlker Aycı, 2015 yılından bu yana, Türk Hava Yolları’nın Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş. ve Güneş Sigorta Spor Kulübü gibi kurumlarda farklı görevler yürüten Aycı, halen Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları Spor Kulübü gibi farklı organizasyonların yönetim ve denetim mekanizmalarında görev alıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Tuğçe Saatman kimdir kaç yaşında kiminle evleniyor işte kocası haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro