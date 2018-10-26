Tuğçe Saatman kimdir kaç yaşında kiminle evleniyor işte kocası

Tuğçe Saatman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Spor spikeri olan güzel ve başarılı isim Tuğçe Saatman, güzel haberi duyurdu. Tuğçe Saatman Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile evleniyor. Peki Tuğçe Saatman'ın kocası kim olacak, İlker Aycı kimdir ne iş yapıyor, kaç yaşında?

DÜĞÜN 18 KASIM'DA: İlker Aycı'nın Tuğçe Saatman ile dünya evine gireceği gündeme düşünce kullanıcılar Tuğçe Saatman'ın kim olduğu merak konusu oldu. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Bein Sports’da görev yapan spor spikeri Tuğçe Saatman ile dünya evine giriyor. Çiftin düğünü, 18 Kasım’da Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilecek.

NASIL TANIŞTILAR: Bir süredir nişanlı olan çift, 2016’da bir röportaj sırasında tanışmıştı. 18 Kasım 2018 tarihinde saat 19.00'da yapılacak düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tanıklık edeceği öğrenildi. İlker Aycı ile Tuğçe Saatman'ın iki yıl önce bir röportaj sırasında tanıştıkları öğrenildi.

TUĞÇE SAATMAN KİMDİR: Tuğçe Saatman, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Tuğçe Saatman, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Megakent'te tamamlamıştır. Üniversite eğitimi için Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlayan ve bu bölümü tamamlayan Tuğçe Saatman, mezuniyetinin ardından kendisini kamera önünde bulmuştur. Babasının da vermiş olduğu destek ile spor spikerliğine başlamış ve Lig Tv ekranlarında Yılın Kadın Spor Spikeri seçilmiştir.

Tuğçe Saatman konuk olarak katıldığı Üç Adam programında ofsayt taktiği ve ofsaytın tanımı için "ofsaytı anlamak değil anlatmak zor" açıklaması ile büyük alkış almıştır.

İLKER AYCI KİMDİR: 1971, İstanbul doğumlu olan İlker Aycı, 2015 yılından bu yana, Türk Hava Yolları’nın Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş. ve Güneş Sigorta Spor Kulübü gibi kurumlarda farklı görevler yürüten Aycı, halen Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları Spor Kulübü gibi farklı organizasyonların yönetim ve denetim mekanizmalarında görev alıyor.