Tuğçe Kazaz yine sahnede! ABD Rusya Suriye...

Tuğçe Kazaz politik söylemleriyle Twitter'ın en çok konuşulan isimlerinden birisi. Siyasi konularda yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Kazaz bu sefer de ABD, Rusya ve Suriye'de son dönemde cereyan eden olaylarla ilgili yaptığı yorumlar gündem oldu.

Tuğçe Kazaz yine sahnede! ABD Rusya Suriye...

Twitter’ın çok konuşulan isimlerinden biri olan Tuğçe Kazaz uzun süredir sessizliğini koruyordu. Kazaz dün yaptığı paylaşımlarla yine gündem olmayı başardı. Peki siyasi konularda yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Kazaz, bu kez ne söyledi? Twitter’ı aktif bir şekilde kullanan Tuğçe Kazaz, bu kez ABD, Rusya ve Suriye'de gelişen olaylarla ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle gündemde.

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Tuğçe Kazaz yine sahnede! ABD Rusya Suriye...

İşte o yorumlardan bazıları;Rus diplomatlarının Batı dünyası ve özellikle ABD tarafından sınırdışı edilmesi ve Trump'ın devam eden tutumu, seçime giren Putin'e yaptığı çok büyük bir jest. Bu olay, Rus milliyetçileri üzerindeki etkisini seçimlerde gösterdi. Böylece ABD seçimlerinde Putin'in desteğini aldığı iddia edilen Trump hem bu algıyı yıktı hem de Putin ile ödeşmiş oldu. Yani bir taşla iki kuş vurdular.

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Tuğçe Kazaz yine sahnede! ABD Rusya Suriye...

Kısacası; ABD ve Rusya sözde çatışsalar da özde ortak menfaatleri birdir. O nedenle şimdilerde müttefik olarak algıladığımız Rusya ile ilerleyen süreçte karşı karşıya gelmemiz, hatta olası bir savaşa girmemiz çok yüksek bir ihtimal. Onun için dikkat etmekte fayda var.

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Tuğçe Kazaz yine sahnede! ABD Rusya Suriye...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Tuğçe Kazaz, konuk olduğu programlar ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Beyaz TV'de Tahir Sarıkaya'nın sunduğu ‘Uyan Türkiyem' programına katılan eski manken, 2019'da yapılacak seçimle ilgili konuşmasıyla adından söz ettirmişti.

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