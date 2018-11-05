Tuğba Taşçı kimdir maaş olayı aslı ne eşi Jordan Theodore anlattı

Tuğba Taşçı kimdir, aslen nereli ve kocası kim soruları merak konusu oldu. Galatasaray Kadın Basketbol Takımında forma giyen Tuğba Taşçı'nın kocası Jordan Theodore sosyal medyadan eşinin Galatasaray'dan maaş alamadığını duyurdu. Sevenleri Jordan Theodore'ı Galatasaray'a geçmeye zorlayınca Jordan Theodore ise Galatasaray maaş vermiyor neden geçeyim diyerek dikkatleri üzerine çekti. Peki Jordan Theodore ve eşi Tuğba Taşçı kimdir?

Geçtiğimiz sezon Eurocup'ta şampiyon olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımında forma giyen Tuğba Taşçı'nın eşi olan Jordan Theodore, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'MAAŞ ÖDEMEYEN BİR TAKIMA NEDEN GİDEYİM?'

Sevenleri tarafından Galatasaray' a gelmesi yönünde mesajlar gelen Jordan Theodore, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, "Galatasaray taraftarları, Galatasaray'a gelmem konusunda bana mesaj atıyor. Bana gösterilen sevgi için teşekkür ederim ama Avrupa şampiyonu olduktan sonra hala karımın maaşını ödemeyen bir kulübe neden gideyim?" dedi.

TUĞBA TAŞÇI KİMDİR: Tuğba Taşçı, 19 Ağustos 1984 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Profesyonel basketbolcu olan Taşçı, şutör gard pozisyonunda görev alıyor. 2012 yılında Beşiktaş'tan Kayseri Kaski takımına transfer olan basketbolcu, bu takımla EuroCup Kadınlar turnuvasında final oynadı ancak finalde Dinamo Moskova'ya yenildi. 2013-14 sezonu başında daha önce 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'a transfer oldu. 2015-2016 sezonunda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi formasıyla yarı final oynama şansı yakaladı. 2016-2017 sezonunda Canik Belediyespor ile anlaşan Taşçı, 2017'de Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray Spor Kulübü’nün kuruluşu resmiyetini kazanana dek, kurucu listesi bazı değişikliklere uğramıştır. 1905 ile 1919 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü başkanlığını yapan, Galatasaray Lisesi’nin 889 numaralı öğrencisi olan Ali Sami Yen başkan; kendi el yazısı ile tuttuğu Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü İhsaniyet Defteri yani ”Sayım İstatistik Defteri”nin 181 ile 182. Sayfasında kurucu olan 13 üyeyi şu şekilde belirtmiştir;

– Ali Sami Yen

– Celal İbrahim

– Asım Tevfik Sonumut

– Boris Nikolof

– Emin Bülent Serdaroğlu

– Milo Bakiç

– Bekir Sıtkı Bircan

– Pol Bakiç

– Tahsin Nahit

– Hüseyin Hüsnü Kayacan

– Reşat Şirvanizade

– Abidin Daver

– Hüseyin Hüsnü Kayacan

1905 yılında Osmanlı İmparatorluğu yasaları içinde dernekler yasası bulunmadığı için Galatasaray Spor Kulübü tescil edilememiştir. 1912 senesinde ise Cemiyetler Kanunu çıkarılır ve Galatasaray Spor Kulübü yasal olarak tescillenmiş olur. Yetkili kurumlar, spor kulüplerinin tüzükleri ile birlikte, kurucularının isim ve adreslerinin de belirtilmesini zorunlu kıldığı için kulüpten ayrılan ya da eğitimini tamamladıktan sonra ülkelerine dönen kulüp üyeleri ilk listeden çıkarılmıştır. 1 Eylül 1913 yılında ise kurucu listesi tekrar düzenlenir. Kurucu üyelerin sonraki sırası şu şekildedir;

– Ali Sami Yen

– Emin Bülent Serdaroğlu

– Asım Tevfik Sonumut

– Celal İbrahim

– Reşat Şirvanizade

– Bekir Sıtkı Bircan

– Abidin Daver

– Refik Cevdet Kalpakçı oğlu

Bu şekilde kulüp kurucuları devlet tarafından da resmiyete kavuşmuş ve kurucu listesi yukarıdaki 8 kişi ile değiştirilmiştir. Boris Nikolof, Milo Bakiç, Pol Bakiç, Hüseyin Hüsnü Kayacan ve Tahsin Nahit kurucu listesinden çıkarılmıştır.