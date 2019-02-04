Tuğba Özay kanser mi oldu hastaneden paylaştı tek tel saçı kalmamış

Sıradan geçen mankenlik ve modellik kariyerine 1994 Miss Model of Turkey yarışmasındaki birinciliğini ekleyen ve bir anda adını tüm Türkiye'ye duyuran Tuğba Özay, son olarak Survivor'a katılmıştı. Katıldığı yarışmadan sonra uzun süre ekranlarda görünmeyen ünlü manken, saçlarını kazıttığı ve peruk taktığı paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.
Bu paylaşımları gören sevenleri Tuğba Özay'a ne oldu diye araştırmaya başlarken, şarkıcılık kariyeri de bulunan modelin sevgililer gününe özel bir klip çekimi için role girdiği öğrenildi. ‘İyi ki geldin’ adlı şarkısını kliplendirmek için yoğun bir şekilde çalışan Tuğba Özay, bu paylaşımları klibin setinden yaptı.
1978'de İstanbul'da dünyaya gelen Özay’ın babası Trabzon, annesi ise Antalyalı'dır. Ailesinin tek çocuğu olan Özay, ilkokulu, İstanbul Yeşilbahar İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuar ve Tiyatro Bölümü’ne giren Özay, bu üniversitede eğitimine devam etti.
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