Tuğba Ekinci'den Türkiye'nin Aslanları klibi!

Tuğba Ekinci, yaklaşık 1 yıldır hazırlıklarını sürdürdüğü yeni çalışması ‘Türkiye’nin Aslanları’ adlı şarkısının klibini, 18 Mart’ta Afrin’e giren Türk askerlerine armağan etti.

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, “Tüm askeri birliklerde marş olan ‘Türkiye’nin Aslanları’ adlı çalışmamızın video klibi için hazırlanan tüm izinleri ve yasal işlemleri 1 ay önce tamamlamıştık. Ancak biz, Mehmetçiğin Afrin’e girmesini bekledik. Ne mutlu ki askerlerimiz bizim için çok anlam taşıyan 18 Mart tarihinde Afrin’e girdi. Umarım benim bu çalışmam da onlara bir moral olur” dedi.

TUBA EKİNCİ KİMDİR? Tuğba Ekinci (d. 9 Haziran 1977, Kars) Türk pop müzik şarkıcısı.

Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi.

Kişisel yaşamı

Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor.

Albümleri

2005: O Şimdi Asker2007: Boynuz2008: Condom2010: Yanma Demezler2011: 100 Derece2013: Hadi Kızım2014: Git Git Gör Gününü2016: Para Babası

  • Medya 04 Nisan 2018 10:47
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