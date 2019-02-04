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Tuğba Ekinci kaç yaşında eski sevgilileri kimdir?

Tuğba Ekinci kaç yaşında eski sevgilileri kimdir?

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tuğba Ekinci kimdir, kaç yaşında ve sevgilileri kimdir soruları merak konusu oldu. Eski sevgililerimi ben adam ettim, sayemde tanındılar diyen Tuğba Ekinci aslen Karslı ve 1977 doğumlu. İbrahim Çelikkol ve Cengiz Çoşkun ile bir dönem aşk yaşamıştı.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 09:50 - Güncelleme: 04-02-2019 09:50

Tuğba Ekinci son günlerin konuşulan isimleri arasında. Her söylediği ile gündem yaratan Tuğba Ekinci son olarak eski sevgilileri hakkında konuşmuş ve hepsini ben adam ettim, sayemde tanındılar demişti. Magazin basınında da sık sık konuşulan sevgilileri arasında İbrahim Çelikkol ve Cengiz Çoşkun en çok dikkat çekenler arasındaydı. Peki ama her sözü olay olan Tuğba Ekinci kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ESKİ SEVGİLİLERİ HAKKINDA ŞOK SÖZLER: Bir AVM çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamalarla gündeme çıkan Tuğba Ekinci, yine samimi itiraflarda bulundur. Eski sevgililerini televizyonda gördüğünde beğenmediğini, çirkin bulduğunu söyleyen güzel şarkıcı, "Eski sevgililerim çok çirkinleştiler; ya eşleri iyi bakmıyorlar ya da kız arkadaşlarıyla mutlu değiller. Benim dönemimde daha iyilerdi. Ekranda eski sevgililerime baktığımda 'Ben bunları nasıl beğenmişim' diye kendime hayret ediyorum" şeklinde konuştu. Peki, şaşırtan itirafların sahibi Tuğba Ekinci kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

TUĞBA EKİNCİ KİMDİR: 9 Haziran 1977 tarihinde Kars'ta dünyaya gelen Tuğba Ekinci, iki çocuklu bir ailenin çocuğudur. Pendik Lisesi'nden mezun olan Tuğba Ekinci'nin müzik ve şov dünyası ile tanışması ise ünlü yönetmen Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu.Bodrum'da "Mavi Düşler" dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Diziden ayrıldıktan sonra bir dönem de "Çarkıfelek" adlı yarışma programında hosteslik yapan Ekinci, 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı.

BABASINDAN ONAY ALAMAYINCA YARIŞMADAN AYRILDI: Babasından onay alamayınca yarışmadan ayrıldı. Şarkıcılık kariyerinin başlangıcı Erol Köse ile tanışmasıyla olan güzel şarkıcı, Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Tuğba Ekinci, müzik kariyeri boyunca 8 albüm çıkardı. Fatih Özbilen ile bir dönem evli kalan Ekinci'nin bu evliliği kısa sürede sonlandı. Tuğba Ekinci son olarak Afrin'e giren Türk askerlerine armağan ettiği "Türkiye'nin Aslanları" adlı şarkısının klibi ile tekrar gündeme geldi.

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