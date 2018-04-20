Tuğba Dural kimdir Rıdvan Dilmen'in nişan yüzüğünü neden attı?

Tuğba Dural kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Tuğba Dural ne iş yapıyor soruları eski futbolcu Rıdvan Dilmen'den ayrıldıktan sonra merak konusu oldu. Güzel ve başarılı sunucu Tuğba Dural 7 yıldır Rıdvan Dilmen ile birlikte dolu dizgin aşk yaşıyordu. İkili evliliğe giden yolda nişan yüzüklerini takmışlardı. Gelen son habere göre Tuğba Dural-Rıdvan Dilmen ilişkisi bitti. İkili nişan yüzüklerini çıkardı. Peki büyük aşkı ihanet mi bitirdi. Tuğba Dural yeni bir ilişki mi yaşıyor?

BÜYÜK AŞK NEDEN BİTTİ: Başından iki evlilik geçen ve iki çocuk babası olan Rıdvan Dilmen uzun süredir sunucu Tuğba Dural ile aşk yaşıyordu. İkiliden üzücü haber geldi! Sunucu Tuğba Dural, parmağındaki yüzüğü çıkararak Rıdvan Dilmen'i terk etti.

Hatta şu sıralar Tuğba Dural'ın bir TV yöneticisiyle yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin kulislerinde konuşuluyor. Rıdvan Dilmen, Tuğba Dural ile evlilik hazırlığı içindeydi.

Tuğba Dural ve Rıdvan Dilmen aşkı ilk kez 2016'da kamuoyu tarafından öğrenilmişti. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’le evlilik hazırlığında olan futbol spikeri Tuba Dural, Nişantaşı’nda objektiflere takılmıştı.

RIDVAN DİLMEN'İN İLK EVLİLİĞİ: Rıdvan Dilmen ilk evliliğini, Sarıyer'de futbolcuyken yaptı. Bu evlilikten Erdi adında bir oğlu bulunuyor. Teknik direktörlük zamanında boşanan Rıdvan, 19 Mayıs 1999’da tekrar evlendi. Ayşe Hanım ile yaptığı evlilikten de Eda adında bir kızı oldu. Ayşe Hanım'dan da Aralık 2015'te boşandı. Tuğba Dural ise 2011'de ilk evliliğini yapmış ve bu birlikteliği 2012 yılında sonlandırmıştı.

TUĞBA DURAL KİMDİR; Tuğba Dural, 9 Haziran 1981 yılında Zonguldak'ta doğdu. 1.64 Boyunda Dural TED Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dökümantasyon Enformasyon Bölümü'nde eğitimine devam etmiş ve bitirmiştir. 2004 Eylül – 2005 Mayıs döneminde Serap Ezgü'den özel sunuculuk ve spikerlik eğitimi almıştır.

Tuğba Dural, Eylül 2004 yılında CNN Türk Spor Servisi'nde görev yaptı. Şubat 2004 – Ağustos 2004 döneminde CNN TÜRK haber merkezinde Şirin Payzın'la Yeni Gün Hafta Sonu programında çalışmıştı ve bu dönemde Radyo Foreks'te ekonomi bültenlerini sunmuştur.

Futbol Ekstra programının yapım ekibinde olan Tuğba Dural spor haberlerini ve futboliga programını sunuyordu. Şuan ise Ocak 2010 dan beri Ntv Spor servisinde görev almaktadır. Tuğba Dural son olarak Rıdvan Dilmen ile birlikte Not Defteri programını yapmıştı.