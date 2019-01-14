Tuğba Altıntop estetik mi oldu eski-yeni hali çok farklı

Tuğba Altıntop kimdir, kaç yaşında ve kaç kere evlendi çocukları kim soruları merak konusu oldu. Rafet El Roman ile evlenen ve uzun süre sorun yaşayan Tuğba Altıntop ilk evliliğini 1996 yılında şarkıcı Rafet El Roman ile yaptı. iki kızı olan Tuğba Altıntop 2011 yılında şarkıcısı Levent Dörter ile birlikte oldu.

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR: Modelliğin yanı sıra şarkıcılıkta da kendisini deneyen Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

İki erkek kardeşi vardır. Liseden sonra tahsil hayatına son verdi. Grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında "Miss Turkey" Güzellik yarışmasıyla hayatı değişti.

1996 senesinde ise şarkıcı Rafet El Roman ile nikah masasına oturdu. 7 yıl süren bu evlilikten Su El Nur (d.2000) ve Şevval Nur (d.2003) adında iki kızı oldu. Tuğba Altıntop, 2011 yılında pop müzik şarkıcısı Levent Dörter ile birlikte oldu.

Filmleri ve Dizileri :

2004 - Fırtına Hayatlar (Ayşe)(TV Dizisi)

2004 - Bizim Karakol (İsmet) (TV Dizisi)

1995 - Zampara Seyfettin (Çiğdem) (TV Filmi)