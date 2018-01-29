Tugay Kerimoğlu eşini neden boşadı! İşin aslı 'ihanet' çıktı

25 yıllık evlilikleriyle spor camiasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Tugay-Etkin Kerimoğlu çifti birlikteliklerinin sonuna gelmişti. Galatasaray’ın ve milli takımın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu ve eşi Etkin Kerimoğlu, 25 yıllık evliliklerini noktalama kararı almıştı. Sosyal medya hesaplarındaki ‘Kerimoğlu’ soyadını silen ve genç kızlık soyadı ‘Ünal’ı kullanmaya başlayan Etkin Ünal, eşiyle olan tüm fotoğraflarını da silmişti. Berke ve Melissa adında iki çocukları bulunan çiftten Etkin Ünal, yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirmişti. 25 yıllık evli olan çift yakın bir tarihte İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada karşı karşıya gelmiş ve boşanmışlardı.
“Yolumuz bitti. 20 yıl boyunca 40 bin kişinin verdiği alkışı ben ona veremedim. Hayatımda ilk kez kendimle ilgili bir karar verdim, o da boşanmaktı. Ve hayatımıza benim onaylamayacağım, Tugay’ı değiştirmeye meyilli, saçma sapan insanlar girmeye başladı. Baktım hafif hafif değişmeler başladı. Önce takmadım. “Değişmez benim kocam” dedim. Ama geçen mayıs ayında ayrılma kararı aldık.” diyen Etkin Ünal, boşanmalarının sebebini bu sözlerle açıklamıştı.
Kelebek yazarı Onur Baştürk, Etkin Ünal ile Tugay Kerimoğlu'nun boşanmalarının sebebini ihanet olarak yorumladı. İşte Onur Baştürk'ün köşe yazısı...
“Hayatımda ilk kez kendimle ilgili bir karar verdim, o da boşanmaktı.”Tugay Kerimoğlu’ndan boşanan Etkin Ünal, Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajda böyle söylemiş. Doğrusu bu cümleyi okuyunca üzülmemek elde değil. 43 yaşında bir insanın hayatıyla ilgili verdiği tek kararın bu olması acı değil mi?
Röportajdan anladığım kadarıyla onca zaman boyunca kendini Tugay Kerimoğlu’nun hayatına adamış Etkin Ünal.
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