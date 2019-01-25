Tüfekle sokak köpeğini vurdu!

Olay, Silivri Çeltik Mahallesi'nde 24 Ocak'ta gerçekleşti. Akşam 19:00 civarında alkollü olduğu iddia edilen bir adam, tüfekle sokak köpeğine ateş etti. Çevredekiler, Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği'ne ihbar etti. Ardından, Silivri Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri yaralı hayvana müdahale etti. Sokak köpeği rehabilitasyon merkezinde bakıma aldı.

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