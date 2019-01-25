Tüfekle sokak köpeğini vurdu!

Geçtiğimiz günlerde, Tarım ve Orman Bakanı, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını hedefliyoruz" dedi. Bunun gibi bir çok açıklama, bir çok yasa tasarısı var. Ancak ne yazık ki hayvana şiddetin önüne geçilemiyor. Bir şiddet olayı da Silivri'den geldi.

Tüfekle sokak köpeğini vurdu!

Olay, Silivri Çeltik Mahallesi'nde 24 Ocak'ta gerçekleşti. Akşam 19:00 civarında alkollü olduğu iddia edilen bir adam, tüfekle sokak köpeğine ateş etti. Çevredekiler, Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği'ne ihbar etti. Ardından, Silivri Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri yaralı hayvana müdahale etti. Sokak köpeği rehabilitasyon merkezinde bakıma aldı.

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Tüfekle sokak köpeğini vurdu!

Nöbetçi veteriner hekim Mete Dörtyol'un incelemesinin ardından, köpeğin çekilen röntgeninde, baş ve vücut kısmına isabet etmiş çok sayıda saçma tespit edildi. Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Erman Paçalı, Silivri İlçe Jandarma Karakolu'na gelerek Zafer B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Tüfekle sokak köpeğini vurdu!

Erman Paçalı, "Ağır yaralı olarak bakıma alındı. Tedavisi devam eden köpeğimizin vücudunda 100'den fazla saçma tespit edildi. Şahıs hakkında şikayetçi olduk" dedi.

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Tüfekle sokak köpeğini vurdu!

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