TÜBİTAK'ın geliştirdiği akıllı bomba hedefi 12'den vurdu

TÜBİTAK SAGE’de geliştirip Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatını gerçekleştirdiği hassas güdümlü kiti 17 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu. Müjdeli haberi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, twitter hesabından duyurdu.

Mustafa Varank, TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Hassas Güdüm Kiti 82'nin (HGK-82) test görüntülerini twitter hesabından paylaştı. Gerçekleştirilen test Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 37.500 feet'ten gerçekleştirildi. Varank, 17 kilometredeki uzaklıktaki hedefin başarıyla vurulduğunu duyurdu.

HGK 82 NEDİR?

40000 ft irtifada 25 km menzile ulaşan HGK, 2000 lb Mk-84 genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürmekte, böylece mevcut bombalar, her tür hava koşulunda, uzak bir mesafeden atıldığında bile, 6.3 m sapma değerinde yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazanmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.