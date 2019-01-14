Tuba Ünsal'ın sütyenli asansör pozu olay oldu

Geçtiğimiz ay bornoz akımına uyarak verdiği pozla çok konuşulan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, şimdi de bir garip elbisesiyle paylaştığı asansör fotoğrafıyla olay oldu. 37 yaşındaki Ünsal'ın hem sütyeni hem de bacak yırtmacı kendi hesabındaki takipçileri tarafından tepkilere neden oldu.

Tuba Ünsal'ın sütyenli asansör pozu olay oldu

Tuba Ünsal sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay ünlüler arasında adeta çığ gibi büyüyen bornozlu fotoğraf akımına uyan ve cesur pozuyla çok konuşulan eski manken Tuba Ünsal, şimdi de asansör pozuyla gündeme geldi. 37 yaşındaki Ünsal'ın hem sütyeni hem de bacak yırtmacı kendi hesabındaki takipçileri tarafından tepkilere neden oldu.

115
Tuba Ünsal'ın sütyenli asansör pozu olay oldu

Geçtiğimiz yıl 3. evliliği olan Mirgün Cabas'tan boşanan Tuba Ünsal, sosyal medyadan yaptığı "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık." yorumuyla alkış toplamıştı. Ancak eski mankenin önceki akşam paylaştığı asansör pozu tepki çekti.

215
Tuba Ünsal'ın sütyenli asansör pozu olay oldu

'Ayna ayna' yazarak paylaştığı bu fotoğrafı kısa süre içinde 10 binden fazla beğeni alan Tuba Ünsal, öte yandan kendi takipçileri tarafından topa da tutuldu. Bir takipçisi fotoğrafın altına "üzerindeki sofra bezi mi?" yorumunda bulunurken, verdiği pozu abartı bulan bir başka takipçisi ise "Bir anneye bu pozlar yakışıyor mu" şeklinde çıkıştı.

315
Tuba Ünsal'ın sütyenli asansör pozu olay oldu

Mankenlik döneminde kameraların karşısına zaman zaman çıplak da çıkan Tuba Ünsal'ın 2 çocuğu bulunuyor. Çocuklarından biri geçtiğimiz yıl boşandığı Mirgün Cabas'tan olan Civan Mert, diğeri ise 2010 yılında evlendiği ve birliktelikleri 2 yıl süren Murat Pilevneli ile dünyaya getirdikleri Sare'dir.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro