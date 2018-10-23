Tuba Ünsal'ın sevgilisi Tal Garih kimdir dedesi Üzeyir Garih Alarko'nun sahibiydi

Geçtiğimiz aylarda eski eşi Mirgün Cabas ile boşanan ünlü model ve oyuncu Tuba Ünsal, yeni aşkını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurunca herkes şaşırdı. Zira bu kişi sıradan biri değildi. Sevgilisi Tal Garih soyadı ile dikkat çekti. Garih ailesi iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Türkiye ise Garih'leri dramatik bir olayla hatırlıyor. Bakın Tal Garih kimdir ve dedesi kim?

Tuba Ünsal, Bodrum’da bir erkekle samimi görüntüler sergilemiş ve bu sürpriz aşk yaza damga vurmuştu. Bu esrarengiz kişinin kimliği de bugün ortaya çıktı. Tuba Ünsal'ın sevgilisi meğer Tal Garih'miş.

TAL GARİH KİMDİR? : Garih ailesi Alarko Holding'in ortaklarından. Tal Garih'in dedesi İstanbul'daki bir mezarlıkta saldıraya maruz kalıp yaşamını yitiren ünlü işadamı Üzeyir Garih. Tal Garih, Üzeyir Garih’in iş kadını olan kızı Dalia Garih’den dünyaya geldi.

ÜZEYİR GARİH'İN KORKUNÇ SONU : Tal Garih'in dedesi Üzeyir Garih'i kamuoyu korkunç cinayetle hatırlıyor. Alarko holdingin İshak Alaton ile birlikte ortağı olan Üzeyir Garih, 25 Ağustos 2001 günü Eyüp Mezarlığı'nda bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet zanlısı olduğu iddia edilen asker firarisi Yener Yermez, polisin sıkı araştırmaları ve takipleri sonucunda yakalandı. Yener Yermez, cinayeti işlediği itiraf edince cezaevine gönderildi.

TUBA ÜNSAL - TAL GARİH İLİŞKİSİ : Tuba Ünsal, kocası Mirgün Cabas'dan boşandıktan 40 gün sonra Tal Garih ile ilişkiye başmış. İkilinin arasında 4 yaş fark var. Tal Garih, Tuba Ünsal'dan küçük.

Tuba Ünsal olan ilişkiye Garih ailesinin yaklaşımı merak konusu. Tal Garih instagram sayfasına en son anneannesi olan Üzeyir Garih'in eşi ile olan bu pozunu koymuş. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi Tuba Ünsal'a dair tek bir paylaşımı bile yok.

Tuba Ünsal eşini boşadıktan 40 gün sonra birlikte olduğu erkeği açıkladı