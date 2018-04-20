Tuba Ünsal'ın evliliği tehlikede! İlk kez itiraf etti

Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013’te Mirgün Cabas ile yapmış, Civan Mert adında bir oğulları olmuştu. Tuba Ünsal “Evliliklerde engebeli yollar olabiliyor. Biz de bu yoldan geçiyoruz. Benim sorunlarım ve problemlerim mevcut. Mirgün’e aşık olmasam bu evliliği çoktan bitirirdim” dedi.

Güzel oyuncu Tuba Ünsal üçüncü evliliğini Mayıs 2013’te Mirgün Cabas ile yapmış, Kasım 2013’te oğlu Civan Mert’i dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz hafta çiftin boşanacaklarına dair dedikodular çıkmıştı. Mirgün Cabas konuya dair sessizliğini korurken, ilk açıklama Tuba Ünsal’dan geldi. Ünsal, “Evliliklerde engebeli yollar olabiliyor. Biz de bu yoldan geçiyoruz. Benim sorunlarım ve problemlerim mevcut. Mirgün’e aşık olmasam bu evliliği çoktan bitirirdim” dedi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 6

Evliliğiyle ilgili konuşan Tuba Ünsal, “Kesin ayrılık var diyemem. Sorunları, problemleri aşmaya çalışıyoruz. Yuvamızı kurtarmak için çabalıyorum. Çünkü Mirgün’e çok aşığım. Zaten bu kadar aşık olmasam, evliliğimi çoktan bitirirdim. Ayrılırsak da arkadaşlığımız hep devam edecek” ifadelerini kullandı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 6

Mirgün Cabas ile oğlu Civan Mert Twitter

Facebook

Google Plus

3 6