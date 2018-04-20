Tuba Ünsal'ın evliliği tehlikede! İlk kez itiraf etti

Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013’te Mirgün Cabas ile yapmış, Civan Mert adında bir oğulları olmuştu. Tuba Ünsal “Evliliklerde engebeli yollar olabiliyor. Biz de bu yoldan geçiyoruz. Benim sorunlarım ve problemlerim mevcut. Mirgün’e aşık olmasam bu evliliği çoktan bitirirdim” dedi.

Tuba Ünsal'ın evliliği tehlikede! İlk kez itiraf etti

Güzel oyuncu Tuba Ünsal üçüncü evliliğini Mayıs 2013’te Mirgün Cabas ile yapmış, Kasım 2013’te oğlu Civan Mert’i dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz hafta çiftin boşanacaklarına dair dedikodular çıkmıştı. Mirgün Cabas konuya dair sessizliğini korurken, ilk açıklama Tuba Ünsal’dan geldi. Ünsal, “Evliliklerde engebeli yollar olabiliyor. Biz de bu yoldan geçiyoruz. Benim sorunlarım ve problemlerim mevcut. Mirgün’e aşık olmasam bu evliliği çoktan bitirirdim” dedi.

16
Tuba Ünsal'ın evliliği tehlikede! İlk kez itiraf etti

Evliliğiyle ilgili konuşan Tuba Ünsal, “Kesin ayrılık var diyemem. Sorunları, problemleri aşmaya çalışıyoruz. Yuvamızı kurtarmak için çabalıyorum. Çünkü Mirgün’e çok aşığım. Zaten bu kadar aşık olmasam, evliliğimi çoktan bitirirdim. Ayrılırsak da arkadaşlığımız hep devam edecek” ifadelerini kullandı.

26
Tuba Ünsal'ın evliliği tehlikede! İlk kez itiraf etti

Mirgün Cabas ile oğlu Civan Mert

36
Tuba Ünsal'ın evliliği tehlikede! İlk kez itiraf etti

MİRGÜN CABAS KİMDİR?: 1971 yılında İzmir‘de doğmuştur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. 2011 yılında Doğuş Yayın Grubu’nun yayını olan GQ dergisinin Genel Yayın Yönetmeni oldu. Doğuş Yayın Grubu‘nda 15 senedir çalışan Mirgün Cabas 4 Temmuz 2013 tarihinde istifa etti. Mirgün Cabas, Doğuş grubundaki 15 yılında editörlükten haber müdürlüğüne, haber koordinatörlüğünden sunucu olarak çalıştı.

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro