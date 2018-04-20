Tuba Ünsal'ın evliliği tehlikede! İlk kez itiraf etti

Güzel oyuncu Tuba Ünsal üçüncü evliliğini Mayıs 2013’te Mirgün Cabas ile yapmış, Kasım 2013’te oğlu Civan Mert’i dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz hafta çiftin boşanacaklarına dair dedikodular çıkmıştı. Mirgün Cabas konuya dair sessizliğini korurken, ilk açıklama Tuba Ünsal’dan geldi. Ünsal, “Evliliklerde engebeli yollar olabiliyor. Biz de bu yoldan geçiyoruz. Benim sorunlarım ve problemlerim mevcut. Mirgün’e aşık olmasam bu evliliği çoktan bitirirdim” dedi.
Evliliğiyle ilgili konuşan Tuba Ünsal, “Kesin ayrılık var diyemem. Sorunları, problemleri aşmaya çalışıyoruz. Yuvamızı kurtarmak için çabalıyorum. Çünkü Mirgün’e çok aşığım. Zaten bu kadar aşık olmasam, evliliğimi çoktan bitirirdim. Ayrılırsak da arkadaşlığımız hep devam edecek” ifadelerini kullandı.
Mirgün Cabas ile oğlu Civan Mert
MİRGÜN CABAS KİMDİR?: 1971 yılında İzmir‘de doğmuştur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. 2011 yılında Doğuş Yayın Grubu’nun yayını olan GQ dergisinin Genel Yayın Yönetmeni oldu. Doğuş Yayın Grubu‘nda 15 senedir çalışan Mirgün Cabas 4 Temmuz 2013 tarihinde istifa etti. Mirgün Cabas, Doğuş grubundaki 15 yılında editörlükten haber müdürlüğüne, haber koordinatörlüğünden sunucu olarak çalıştı.
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