Tuba Ünsal eşini boşadıktan 40 gün sonra birlikte olduğu erkeği açıkladı

Ünlü model ve oyuncu Tuba Ünsal, eski eşi Mirgün Cabas'la olan evliliğini sonlandırdıktan 40 gün sonra yeni bir aşka yelken açtı. Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, geçen yaz aşk yaşamaya başladığı ismi açıkladı. Bu kişi sosyeteden ve çok ünlü bir işadamının torunu çıktı. İşte Tuba Ünsal'ın eşini boşadıktan 40 gün sonra birlikte olduğu o kişi: