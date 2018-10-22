Tuba Ünsal eşini boşadıktan 40 gün sonra birlikte olduğu erkeği açıkladı

Ünlü model ve oyuncu Tuba Ünsal, eski eşi Mirgün Cabas'la olan evliliğini sonlandırdıktan 40 gün sonra yeni bir aşka yelken açtı. Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, geçen yaz aşk yaşamaya başladığı ismi açıkladı. Bu kişi sosyeteden ve çok ünlü bir işadamının torunu çıktı. İşte Tuba Ünsal'ın eşini boşadıktan 40 gün sonra birlikte olduğu o kişi:
TAL GARİH KİMDİR : Tuba Ünsal'ın eşini boşadıktan hemen sonra ilişkiye başladığı kişinin ismi Tal Garih... Garih ailesi Alarko Holding'in ortaklarından. Dedisi mezarlıkta bir saldıraya maruz kalıp yaşamını yitiren ünlü işadamı Üzeyir Garih. Tal Garih, Üzeyir Garih’in iş kadını olan kızı Dalia Garih’den dünyaya geldi.
BU KAREYLE İLAN ETTİ : Tuba Ünsal, kalp emojileri koyduğu selfie ile aşkını takipçilerine ve sevenlerine böyle duyurdu. Tal Garih ise instagram hesabından herhangi bir paylaşımda bulunmayarak şaşırttı.
4 YAŞ KÜÇÜK : Tuba Ünsal, Bodrum’da bir erkekle samimi görüntüler sergilemiş ve bu sürpriz aşk yaza damga vurmuştu. Tal Garih, Tuba Ünsal'dan tam 4 yaş küçük.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER