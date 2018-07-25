Tuba Büyüküstün'le sevgilisi arasında büyük gerginlik gaza basıp terketti!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak ile birlikte Bodrum Türkbükü’nde tatiline devam ediyor. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Büyüküstün'ün, sevgilisi Umut Evirgen de Bodrum’da bir otelde kalarak tatilde kendisine eşlik ediyor. Ancak iddialara göre çift, önceki gün bir tatsızlık yaşadı. Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün’ün yazlığına geldi.



