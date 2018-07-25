Tuba Büyüküstün'le sevgilisi arasında büyük gerginlik gaza basıp terk etti!

Bodrum Türkbükü'nde kızları Maya ve Toprak ile annesinin evinde kalan Tuba Büyüküstün, tatiline devam ediyor. Büyüküstün'e sevgilisi Umut Evirgen'de eşlik ediyor. Ancak çiftin önceki gün ciddi bir tartışma yaşadığı iddia edildi.

Tuba Büyüküstün'le sevgilisi arasında büyük gerginlik gaza basıp terk etti!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak ile birlikte Bodrum Türkbükü’nde tatiline devam ediyor. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Büyüküstün'ün, sevgilisi Umut Evirgen de Bodrum’da bir otelde kalarak tatilde kendisine eşlik ediyor. Ancak iddialara göre çift, önceki gün bir tatsızlık yaşadı. Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün’ün yazlığına geldi.

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Tuba Büyüküstün'le sevgilisi arasında büyük gerginlik gaza basıp terk etti!

Evirgen, sevgilisini aracının içinde 20 dakika bekledi. Tuba Büyüküstün, kapıdan çıktı, etrafta kamera olup olmadığını kontrol etti. Büyüküstün, daha sonra araca doğru yöneldi. Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen’in ayaküstü konuşmaları gergin geçti. Umut Evirgen'in tartışmanın ardından gaza basıp gittiği öğrenildi.

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Tuba Büyüküstün'le sevgilisi arasında büyük gerginlik gaza basıp terk etti!

Tuba Büyüküstün, kızları Maya ve Toprak’ı, Umut Evirgen ile bir araya getirmedi.

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Tuba Büyüküstün'le sevgilisi arasında büyük gerginlik gaza basıp terk etti!

Büyüküstün, formda vücuduyla dikkat çekti.

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