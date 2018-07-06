Tuba Büyüküstün'e açık açık mesaj 'Senin için ölecek biri varsa...'

Onların aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Kendilerini ilk defa görüntüleyen gazeteci İsmail Bayrak'ı darp eden Umut Evirgen cezaevine gönderilmişti. Tuba Büyüküstün Umut Evirgen aşkı böyle ortaya çıkmıştı. Tuba Büyüküstün Umut Evirgen aşkı o gün bu gündür devam ediyor.
OyuncuTuba Büyüküstün 36 yaşına bastı. Umut Evirgen, sevgilisinin yeni yaşını Intagram paylaşımıyla kutladı. Birlikte çekildikleri bir kareyi sayfasında paylaşan Umut Evirgen altına Sting'in 'It's Probably Me' şarkısının sözlerini yazdı...
“Sen tanıdığım en kolay insan değilsin. İkimizin duygularını göstermesi çok zor. Bazıları diyor ki; ben seninle olmamalıyım. Çünkü sen beni üzersin. Ama bu dünyada senin için hayatından vazgeçecek ve ölecek biri varsa muhtemelen o benim."
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