Tuba Büyüküstün'den takipçilerini kızdıran paylaşım

'YAPTIĞIN PAYLAŞIMLARI HERKES YER Mİ?': Oyuncunun paylaşımına bazı takipçileri "Artık yaptığın paylaşımlar bizi mutlu etmiyor, yaptığın her tepkili hareketten sonra ya kızlarını ya da böyle paylaşımlar yapıyorsun, herkes bunu yer mi" diye yorumlar yaptı.