Tuba Büyüküstün'den takipçilerini kızdıran paylaşım

Yaklaşık bir yıldan beri aşk yaşayan Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen, geçtiğimiz gün soluğu fahiş fiyatlarıyla ünlü Türkbükü Maça Kızı'nda almıştı. Bugüne kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu ile işletmeci sevgilisi, adeta "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" dedirten görüntülere imza atmıştı. Deniz kenarında güneşlenen iki sevgili objektiflere oldukça samimi poz vermiş, görüntülerin magazin basınına sızması sonrası oyuncu Tuba Büyüküstün, ailesiyle ufak bir kriz yaşamıştı.
''ARAMIZA YENİ BİR RUH KATILDI'': Çıkan haberlerden sonra Tuba Büyüküstün, Instagram hesabından yeni sahiplendiği kediyle poz verdi. Tuba Büyüküstün paylaştığı fotoğrafa ''Aramıza yeni bir ruh katildi..'' notunu düştü. Tuba Büyüküstün'ün bu paylaşımıyla çıkan haberleri unutturma çabası içinde olduğu da yorumlandı.
'YAPTIĞIN PAYLAŞIMLARI HERKES YER Mİ?': Oyuncunun paylaşımına bazı takipçileri "Artık yaptığın paylaşımlar bizi mutlu etmiyor, yaptığın her tepkili hareketten sonra ya kızlarını ya da böyle paylaşımlar yapıyorsun, herkes bunu yer mi" diye yorumlar yaptı.
İŞTE TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN O PAYLAŞIMI;
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