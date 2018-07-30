Tuba Büyüküstün tatil fotoğrafını eleştirenlere yanıt verdi

Tuba Büyüküstün (36) ile bir yıldır aşk yaşadığı kulüpçü Umut Evirgen (28) Bodrum-Türkbükü'ndeki Maça Kızı'nın iskelesinde görüntülenmişti. İki çocuk annesi Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi ile fotoğrafları hem hayranlarını hem de ailesini kızdırdı.
Posta'da yer alan habere göre; bu kareler Tuba Büyüküstün'ün anne ve babası Handan-Serdar Büyüküstün'ü sinirlendirdi. İkiz kızları ile annesinin yazlığında kalan oyuncu ailesiyle tartıştı. Çıkan haberler ve eleştriler üzerine daha fazla dayanamayan Tuba Büyüküstün instagram'dan eleştirilere cevap verdi.
Sevgili insanlar, yargilamayi cok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi oldugunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? Daha basarili? Daha iyi bir es? Daha iyi bir cocuk? Daha iyi bir ebeveyn? Daha onemli ya da saygideger? Oldugunuzdan daha mi gunahsiz hissetmenizi sagliyor? Bu hayatta daha mi mutlu oluyorsunuz? O zaman lutfen devam edin. Ben size ayna olmayi kabul ediyorum. Sevgiler.
Tuba Büyüküstün (36) ile bir yıldır aşk yaşadığı kulüpçü Umut Evirgen (28) Bodrum-Türkbükü'ndeki Maça Kızı'nın iskelesinde görüntülenmişti. İki çocuk annesi Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi ile fotoğrafları hem hayranlarını hem de ailesini kızdırdı.
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