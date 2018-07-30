Tuba Büyüküstün tatil fotoğrafını eleştirenlere yanıt verdi

Tuba Büyüküstün sevgili Umut Evirgen ile tatil fotoğraflarını eleştirenlere yanıt verdi.

Tuba Büyüküstün tatil fotoğrafını eleştirenlere yanıt verdi

Tuba Büyüküstün (36) ile bir yıldır aşk yaşadığı kulüpçü Umut Evirgen (28) Bodrum-Türkbükü'ndeki Maça Kızı'nın iskelesinde görüntülenmişti. İki çocuk annesi Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi ile fotoğrafları hem hayranlarını hem de ailesini kızdırdı.

19
Tuba Büyüküstün tatil fotoğrafını eleştirenlere yanıt verdi

Posta'da yer alan habere göre; bu kareler Tuba Büyüküstün'ün anne ve babası Handan-Serdar Büyüküstün'ü sinirlendirdi. İkiz kızları ile annesinin yazlığında kalan oyuncu ailesiyle tartıştı. Çıkan haberler ve eleştriler üzerine daha fazla dayanamayan Tuba Büyüküstün instagram'dan eleştirilere cevap verdi.

29
Tuba Büyüküstün tatil fotoğrafını eleştirenlere yanıt verdi

Sevgili insanlar, yargilamayi cok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi oldugunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? Daha basarili? Daha iyi bir es? Daha iyi bir cocuk? Daha iyi bir ebeveyn? Daha onemli ya da saygideger? Oldugunuzdan daha mi gunahsiz hissetmenizi sagliyor? Bu hayatta daha mi mutlu oluyorsunuz? O zaman lutfen devam edin. Ben size ayna olmayi kabul ediyorum. Sevgiler.

39
Tuba Büyüküstün tatil fotoğrafını eleştirenlere yanıt verdi

Tuba Büyüküstün (36) ile bir yıldır aşk yaşadığı kulüpçü Umut Evirgen (28) Bodrum-Türkbükü'ndeki Maça Kızı'nın iskelesinde görüntülenmişti. İki çocuk annesi Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi ile fotoğrafları hem hayranlarını hem de ailesini kızdırdı.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro