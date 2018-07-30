Tuba Büyüküstün tatil fotoğrafını eleştirenlere yanıt verdi

Sevgili insanlar, yargilamayi cok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi oldugunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? Daha basarili? Daha iyi bir es? Daha iyi bir cocuk? Daha iyi bir ebeveyn? Daha onemli ya da saygideger? Oldugunuzdan daha mi gunahsiz hissetmenizi sagliyor? Bu hayatta daha mi mutlu oluyorsunuz? O zaman lutfen devam edin. Ben size ayna olmayi kabul ediyorum. Sevgiler.