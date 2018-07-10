Tuba Büyüküstün o listede zirvede!

Tuba Büyüküstün, bu hafta IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu.

Tuba Büyüküstün, bu hafta IMDb starmetre listesinde Türk oyuncular arasında birinci oldu. Büyüküstün, IMDb’nin global listesinde ilk 1000 oyuncu arasına girerek geçtiğimiz haftalarda Fahriye Evcen’in ulaştığı zirveyi aşmış oldu.

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Tuba Büyüküstün tüm dünyada 10 milyondan fazla oyuncunun yer aldığı sıralamada 978. sıraya ulaşarak 2017’nin başından bu yana Türk oyuncuların gördüğü en iyi sırayı elde etti. Twitter

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Dünya üzerinde 10 milyondan fazla televizyon ve sinema oyuncusunun yer aldığı veri tabanında ilk 10 bin ismin içinde yer almak büyük prestij göstergesi kabul ediliyor. Twitter

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