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TTB soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası!

TTB soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, TTB'nin bildirisine destek verenler olduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2018 11:31 - Güncelleme: 02-02-2018 11:31

Afrin'e yönelik harekata 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek karşı çıkan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi doktorların evi basılmıştı

Evlerde ve hastane odalarında arama yapan polisler, 'terörle mücadele kanunu' kapsamında hekimleri gözaltına alınmıştı. TTB üyelerine 7 günlük gözaltı süresi verildiği öğrenildi.

13 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, TTB'nin bildirisine destek verenler olduğu belirtildi. 

''SAVAŞ BİR SAĞLIK SORUNUDUR'' DENİLMİŞTİ
Birliğin Twitter hesabından Afrin harekatıyla ilgili “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması yapılmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında TTB'nin 11 yöneticisi gözaltına alınmıştı.

ÜNİVERSİTEDEN UZAKLAŞTIRILDILAR
Bu arada, Prof. Dr. Raşit Tükel ve konsey üyesi Prof. Dr. Taner Gören’in İstanbul Üniversitesi’ndeki (İÜ) görevinden 3 aylığına uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Şeyhmus Gökalp’in de Diyarbakır Merkez Bankası’ndaki işine son verildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında TTB'nin 11 yöneticisi gözaltına alınmıştı.

TTB BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Öte yandan, avukatı aracılığyla açıklama yapan Raşit Tükel, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Tükel, “İnsanların canını, sağlığını merkeze alarak davrandık. Bulunduğumuz her ortamda hekim gibi davranmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • Misafir 02 Şubat 2018 14:12 oldu-olacak, bütün hekimlerimizi iceri atalim bize üfürükcüler, muskacilar yeter :)))))))))))))))

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