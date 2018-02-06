TTB soruşturmasında 8 şüphelinin serbest bırakılmasına karar verildi

Misafir 06 Şubat 2018 01:21 Hiçbir dönemde bu kadar üslup bozukluğu yaşanmamıştı. Demirel’in, Ecevit’in, Erbakan’ın, Baykal’ın, Erdal İnönü’nün, Çiller’in, Gül’ün hiçbir zaman bugünkülerin nezaketsizliğine, meyhane ağzını siyasete taşıdığına şahit olmadı Türkiye.Nezaketten, nezahetten, zarafetten uzak, saldırgan ve kutuplaştırıcı dil, halkı da hiddet ve şiddete davet ediyor. Ve ilginçtir, siyasetteki bu saldırgan dili toplum kanıksadı. Kimse yadırgamıyor artık bu kaba saba yaklaşımları.