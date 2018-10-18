TSK'ya 7'nci 'uçan kale'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve "uçan kale" olarak nitelendirilen A400M uçaklarının sayısı artıyor. Türkiye'nin, Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla dahil olduğu ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen A400M Projesi kapsamında 7'nci uçak, üretildiği İspanya'nın Sevilla kentinde tamamlanan test ve kabul faaliyetlerinin ardından Türk pilotları tarafından ülkeye getirildi. Uçak, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'na konuşlandırıldı.

Airbus'ın tesislerinde üretimi yapılan A400M uçağı, daha önce Hava Kuvvetleri envanterine alınmış diğer 6 uçağa göre daha üst konfigürasyona sahip bulunuyor. Yeni A400M hem Hava Kuvvetlerinin gücüne güç katacak hem de ülke savunmasına önemli katkılar sağlayacak.

Türkiye, A400M Projesi'nde Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6 katılımcı ülkeden biri olarak bulunuyor. İlk uçağını 2013 yılında alan Türkiye, toplamda 10 adet A400M'yi 2022 başına kadar envanterine katmış olacak.

Üretimde TUSAŞ da yer alıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), katılımcı ülkelerin havacılık endüstrileriyle birlikte uçağın tasarım ve üretiminde ülkelerin aldığı uçak miktarı oranında sorumluluk üstleniyor.

A400M uçağının ön orta gövde, arka gövde üst bölümü, paraşütçü kapıları, acil çıkış kapısı, arka üst kaçış kapağı ve kuyruk konisi gibi ana yapısal komponentlerinin yanı sıra en önemli uçuş kontrol yüzeylerinden olan kanatçık (aileron) ve sürat frenlerinin (spoiler) tasarım ve üretimi TUSAŞ'ın mühendis ve teknisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Motorda TEI alt yüklenici

A400M uçağında AMSL firmasının alt yüklenicisi olan Euro Prop International (EPI) konsorsiyumu (Rolls-Royce, MTU, Snecma and ITP) tarafından tasarlanmış özgün turboprop bir motor olan TP400 kullanılıyor. Motor konusunda EPI'nin alt yüklenicileri arasında TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) de yer alıyor.