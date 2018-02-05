TSK'dan yürek yakan haber: 2 şehit 5 yaralı

Afrin'de son durum... TSK son dakika gelişmesini duyurdu, Afrin operasyonunda 2 askerin şehit olduğu 5 askerinde yaralandığı açıklandı. Bu arada operasyonda öldürülen terörist sayısı da 935'e yükseldi.Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bölge için çok önemli olan 1027 tepesinin PKK/PYD'den tamamen temizlendiğini duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada Afrin harekatında dün iki askerin şehit olduğu 5 askerin de yaralandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada 3 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği belirtilirken, harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 935 olduğu kaydedildi.

ÖSO FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu, bugün stratejik 1027 tepesini PKK/PYD terör örgütünden temizlediğini duyurdu. Sosyal medyada tepeden fotoğraf paylaşıldı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 21'i köy, biri köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 32 noktayı örgütten kurtarmıştı. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak ve Hac Bilal köyleri, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü".