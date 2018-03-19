  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

TSK'dan Yunanistan'a gözdağı

TSK'dan Yunanistan'a gözdağı

TSK'dan Yunanistan'ı çıldırtacak bir hamle geldi. Akdeniz'de yapılan tatbikat, her fırsatta Kardak kayalıklarına yaklaşan Yunan'a mesaj niteliğindeydi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-03-2018 17:54 - Güncelleme: 19-03-2018 17:54

Son dönemde yaşanan gerginliklerin ardından neredeyse her gün Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Kardak kayalıklarına yaklaşıp, Türk askerini görünce geri çekiliyor. 24 saat boyunca bölgede nöbet tutan Türk askeri ise Yunanlıları bölgeye yaklaştırmıyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında bu sebepten dolayı son zamanlarda giderek tırmanan gerginlik en son Kardak bölgesinde dolaşan Yunan gemisine, Türk sahil güvenlik gemisi arkadan çarparak mesaj vermesi noktasına gelmişti.

AKDENİZ TATBİKATIYLA GÖVDE GÖSTERİSİ

Bugün ise TSK'nın yayınladığı fotoğraflarda Akdeniz'de yapılan tatbikat görüldü.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"a. Doğu Akdeniz’de; Türk deniz yetki alanlarında denizde durumsal farkındalığa sahip olmak, deniz güvenliğine katkı sağlamak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında;

(1) İki korvet keşif gözetleme, (2) İki denizaltı karakol icra etmektedir.

b. NATO’ya barış, kriz ve çatışma süreçlerinde kullanılmak üzere sürekli bir deniz yeteneği sağlamak maksadıyla tesis edilen NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi hitamında TCG GAZİANTEP Aksaz’a ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi hitamında TCG AKÇAY Erdek’e intikal etmektedir.

c. Deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun ile mücadele ve küresel deniz ticareti ile açık denizlerin serbestliği ilkesinin korunması maksadıyla; TCG GELİBOLU Aden Körfezi’nde Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekâtı icra eden Birleşik Görev Kuvveti-151’e yardımcı destek görevi icra etmektedir.

ç. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen bir helikopter ile ÇanakkaleGökçeada Devlet Hastanesinde beyin damarlarında tıkanıklık olan bir vatandaşımızın Çanakkale Devlet Hastanesine sıhhi tahliyesi sağlanmıştır.

d. Harekât eğitim faaliyetlerinde toplam 26 gemi seyir icra etmiştir."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN TSK'dan Yunanistan'a gözdağı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Mart 2018 18:54 Verdiğiniz 18 adayı geri alın...

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro