TSK'dan 'yaralı asker' açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan 117 askerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndüğü bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içerisinde ve yurt dışında başta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.



PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır ve Mardin ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği hatırlatılan bilgilendirmede, 2-9 Mart tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 1'i lider kadroda olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SIĞINAK, BARINAK, MAĞARA VE DEPO

Söz konusu operasyonlarda, 15 adet piyade tüfeği, 1 adet doçka uçaksavar makineli tüfek, 1 adet makineli tüfek, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet av tüfeği, 70 adet tabanca, 3 adet lav silahı olmak üzere toplam 93 adet silah, 2 bin 972 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 35 adet el bombası, 14 adet roketatar mühimmatı, 10 adet roketatar sevk fişeği, 622 kilogram amonyum nitrat, 37 kilogram tahrip kalıbı, 400 gram C-4 patlayıcı madde, 4 adet fünye, 102 adet muhtelif şarjör, 1 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet el telsizi ve 55 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği ifade edildi. El yapımı patlayıcılardan 14'ünün imha edildiği, teröristler tarafından kullanılan 21 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Bu operasyonlarda 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı belirtildi.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 7 bin 858 kişinin yakalandığı açıklanan bilgilendirmede, PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda 1318 kilogram toz esrar, 170 gram kubar esrar, 3 kilogram uyuşturucu madde, 269 bin 507 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı vurgulandı.

FIRAT KALKANI HAREKATI BÖLGESİNDEKİ FAALİYETLER

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı kaydedildi.



Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına da hassasiyetle devam edildiği belirtildi.



Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği hatırlatılan bildiride, bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üst yapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi ve benzeri) çalışmalarına katkı sağlandığı ifade edildi.

İdlib bölgesinde 8 gözlem noktasının oluşturulduğu, TSK unsurlarının bölgedeki görevlerini, Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdüğü bildirildi.

SİLAHLI ÇATIŞMA HUKUKU'NA UYGUN VE MEŞRU

Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak'ta başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın başarıyla sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Harekat kapsamında kullanılan silah ve mühimmatlar dahil tüm faaliyetlerin Silahlı Çatışma Hukuku'na uygun ve meşru zeminlerde yürütüldüğünün altı çizildi.

YARALANAN 117 ASKER GÖREVLERİNE DÖNDÜ

Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3 bin 213 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 42 askerin şehit olduğu, 202 askerin yaralandığı belirtilen bilgilendirmede, yaralanan 117 askerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndüğü açıklandı.

Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Zeytin Dalı Harekatı, bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak, vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."