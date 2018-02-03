TSK'dan son dakika Afrin açıklaması geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nın 15. günününde yapılan yazılı açıklamada hava harekatında 15 hedefin imha edildiği belirtilirten etkisiz hale getirilen terörist sayısının 897 olduğu açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'de "Zeytin Dalı Harekatı"'nın başlatıldığı hatırlatıldı.

SİVİL HASSASİYETİ: Harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve terör örgütlerine ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı belirtilen açıklamada, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği ifade edildi.

74 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 897 olmuştur.

Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."