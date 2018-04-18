TSK'dan son dakika açıklaması PKK'ya büyük darbe

TSK'dan peş peşe son dakika açıklamalar geldi. Siirt kırsalındaki operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.