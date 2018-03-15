TSK'dan son dakika açıklama 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan son dakika yapılan açıklamada "Mardin Nusaybin'de, Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlarla 8 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Genelkurmay Başkanlığı 12-14 Mart 2018 tarihleri arasında, Mardin Nsaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye'nin kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD NUSAYBİN'İN TAM KARŞISINDAKİ KAMIŞLIDA 3 BİN 500 TERÖRİSTİ EĞİTMİŞTİ

Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de yaşadığı hezimet üzerine yeni teröristleri eğittiği ortaya çıkmıştı.

Mardin Nusaybin'in hemen karşısında yer alan Kamışlı'da'daki mezuniyet töreninde, 3 bin 500 PKK/YPG'li terörist vardı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yan yana dizilmiş teröristlere bir kadın terör elebaşı konuşuyordu. Terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği yapan ABD, daha önce eğitim verilen teröristlerin mezuniyet törenlerine askeri temsilci göndermişti.