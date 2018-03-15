  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

TSK'dan son dakika açıklama 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan son dakika açıklama 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan son dakika açıklaması geldi. Mardin Nusaybin'de, Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya karşılık verildi. TSK'dan yapılan açıklamaya göre 8 terörist etkisiz hale getirildi. Kamışlı'da bu ay başında 3 bin 500 terörist için tören düzenlenmişti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-03-2018 13:35 - Güncelleme: 15-03-2018 13:35

TSK'dan son dakika yapılan açıklamada "Mardin Nusaybin'de, Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlarla 8 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Genelkurmay Başkanlığı  12-14 Mart 2018 tarihleri arasında, Mardin Nsaybin’de, hudut hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye'nin kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu  8 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

ABD NUSAYBİN'İN TAM KARŞISINDAKİ KAMIŞLIDA  3 BİN 500 TERÖRİSTİ EĞİTMİŞTİ
Türkiye ve ABD'yi karşı karşıya getiren Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de yaşadığı hezimet üzerine yeni teröristleri eğittiği ortaya çıkmıştı.

Mardin Nusaybin'in hemen karşısında yer alan Kamışlı'da'daki mezuniyet töreninde, 3 bin 500 PKK/YPG'li terörist vardı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yan yana dizilmiş teröristlere bir kadın terör elebaşı konuşuyordu. Terör örgütü PKK/YPG ile işbirliği yapan ABD, daha önce eğitim verilen teröristlerin mezuniyet törenlerine askeri temsilci göndermişti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN TSK'dan son dakika açıklama 8 terörist etkisiz hale getirildi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro