TSK'dan Rum Kesimi ve Yunanistan'a şok

TSK'dan Rum yönetimi ve Yunanistan'a cevap geldi. TSK, Akdeniz'deki faaliyetlerine "Akdeniz Kalkanı" ismini verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'den Rum Kesimi ve Yunanistan'ın küstah hamlelerine karşı dikkat çeken bir cevap geldi.

TSK'dan Rum Kesimi ve Yunanistan'a şok

TSK'nın resmi sitesinde Akdeniz'de sürdürülen faaliyetler için Akdeniz Kalkanı Harekâtı isminin kullanılması dikkat çekti. TSK daha önce de bölgedeki faaliyetler için aynı ismi kullanıyordu ancak böyle bir zamanda faaliyetler için seçilen isim Yunanistan ve Rum kesimine bir cevap olarak yorumlandı.

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TSK'dan Rum Kesimi ve Yunanistan'a şok

İşte TSK'dan yapılan o açıklama: NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli bir fırkateyn Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etmektedir. Ege Denizi’nin uluslararası hava sahasında bir deniz helikopteri tarafından keşif gözetleme uçuşu icra edilmiştir.

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TSK'dan Rum Kesimi ve Yunanistan'a şok

Doğu Akdeniz’de petrol ulaştırmasının güvenliğinin sağlanması, bölgedeki muhtemel risk ve tehdit unsurlarına karşı varlık göstererek caydırıcılık sağlanması ve NATO’nun bölgedeki deniz güvenliği çabalarının desteklenmesi maksadıyla icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında; (1) İki fırkateyn, bir korvet, bir akaryakıt gemisi ve iki hücumbot deniz eğitimleri icra etmektedir.

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TSK'dan Rum Kesimi ve Yunanistan'a şok

Bir karakol gemisi Doğu Akdeniz’de karakol icra etmekte ve bir karakol gemisi karakol icra etmiştir. e. Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekâtı’na iştirak eden bir korvet Lübnan açıklarında karakol icra etmektedir.

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