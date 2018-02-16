TSK'dan Rum Kesimi ve Yunanistan'a şok

TSK'nın resmi sitesinde Akdeniz'de sürdürülen faaliyetler için Akdeniz Kalkanı Harekâtı isminin kullanılması dikkat çekti. TSK daha önce de bölgedeki faaliyetler için aynı ismi kullanıyordu ancak böyle bir zamanda faaliyetler için seçilen isim Yunanistan ve Rum kesimine bir cevap olarak yorumlandı.