TSK'dan Münbiç'te 14'üncü devriye!

TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 14'üncü koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Temmuz 2018’de, 14’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.''