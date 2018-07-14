TSK'dan Münbiç'te 14'üncü devriye!

TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 14'üncü koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.
TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; ''Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14 Temmuz 2018’de, 14’üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edilmiştir.''
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