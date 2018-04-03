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TSK'dan İdlib'e yeni gözlem noktası

TSK'dan İdlib'e yeni gözlem noktası

Genelkurmay Başkanlığından, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 18:31 - Güncelleme: 03-04-2018 18:31

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), İdlib gerginliği azaltma bölgesinde, gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği bildirildi.

Astana anlaşmaları kapsamında, TSK'nin 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için başlattığı çalışmalar sürüyor.

 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8'incisi olan 12 No'lu gözlem noktasının tesis edildiği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Nisan 2018 18:50 Nükleer santraller kurulumu uzun süren ve yüksek maliyetli olan tesislerdir...........Ayrıca dünyada şu ana kadar radyoaktif atıkların güvenle saklanabilmesine yönelik bir formül bulunabilmiş değildir. Doğa olaylarının ( Deprem, tsunami vb.) çokça yaşandığı dünyamızda nükleer santraller sürekli kaza tehlikesi taşımaktadırlar

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