TSK'dan İdlib'e yeni gözlem noktası

Misafir 03 Nisan 2018 18:50 Nükleer santraller kurulumu uzun süren ve yüksek maliyetli olan tesislerdir...........Ayrıca dünyada şu ana kadar radyoaktif atıkların güvenle saklanabilmesine yönelik bir formül bulunabilmiş değildir. Doğa olaylarının ( Deprem, tsunami vb.) çokça yaşandığı dünyamızda nükleer santraller sürekli kaza tehlikesi taşımaktadırlar