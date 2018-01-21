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TSK'dan flaş Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

TSK'dan flaş Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamada PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan 153 hedefin ateş altına alındığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2018 11:37 - Güncelleme: 21-01-2018 11:37

TSK, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda son duruma ilişkin olarak bilgilendirmede bulundu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "(Zeytin Dalı Harekatı) Şu ana kadar PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerince kullanılan 153 hedef ateş altına alındı" denildi. Harekatın planlandığı şekilde devam ettiği vurgulandı. Açıklamada harekatın planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

TSK'dan yapılan son dakika Afrin'de son durum açıklaması: 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, “Zeytin Dalı Harekâtı” 20 Ocak 2018 saat 17:00'de başlatılmıştır.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILI OLUNARAK İCRA EDİLMEKTEDİR

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR

Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Mehmet Koç 21 Ocak 2018 12:53 Önce, ülkenin başını belaya sok, sonra da beladan kurtulmaya çalış.Allah, askerimize güç kuvvet versin, birinin bile burnu kanamadan dönsünler...

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