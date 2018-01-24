  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

TSK'dan flaş Afrin açıklaması! En az 260 terörist...

Afrin harekatında son dakika açıklaması... Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı. İşte Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri;

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-01-2018 22:55 - Güncelleme: 24-01-2018 00:38

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'deki PKK/PYD hedeflerine yönelik başlatılan operasyonda dün itibariyle en az 260 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde sürdüğü belirtilen açıklamada bir kez daha Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı ve Birleşmiş Milletler'in 51'inci maddesine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Suriye'den gelen muhtemel terör saldırılarına yönelik başlattığı sınır ötesi operasyonda beşinci güne gelindi. Zeytin Dalı Harekatı'nın dördüncü günüyle ilgili açıklama yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün akşam itibariyle hava ve kara harekatında en az 260 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. TSK'dan yapılan açıklama ise şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin
bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak 2018 saat 17:00’den itibaren başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Afrin'de son durum! Burseya dağı düştü mü AA yeni geçti

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

"260 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Harekât kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Bununla beraber şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Çatışmada hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

'Zeytin Dalı'yla köyüne döndü: Gözyaşlarına boğuldu!'Zeytin Dalı'yla köyüne döndü: Gözyaşlarına boğuldu!'Zeytin Dalı'yla köyüne döndü: Gözyaşlarına boğuldu!'Zeytin Dalı'yla köyüne döndü: Gözyaşlarına boğuldu!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN TSK'dan flaş Afrin açıklaması! En az 260 terörist... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Turgut Şentürk 24 Ocak 2018 01:01 Yetmez, çok az bu sayı, 5 binden fazla bölgede terörist olduğu söyleniyor. Tamamı leş hale getirilmelidir. Allah askerimizin polisimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah.

    CEVAP YAZ 4 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat