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TSK'dan flaş açıklama! YPG'nin sınırla bağlantısı kesildi

TSK'dan flaş açıklama! YPG'nin sınırla bağlantısı kesildi

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda üç köy daha teröristlerden arındırıldı. Böylece Afrin'deki YPG unsurlarının Türkiye sınırıyla bağlantısı kesilmiş oldu. Etkisiz hale getirilen 2059 teröristten 58'inin sağ ele geçirildiği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 16:35 - Güncelleme: 26-02-2018 16:35

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in kuzeybatısındaki Şeyh Hadid ilçesine bağlı Karmanluk köyünü YPG/PKK-DAEŞ'ten kurtardı. TSK ve ÖSO, Afrin'in Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini teröristlerden temizledi.

Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla kara teması tümüyle kesilerek, kurtarılan alandaki "hilal" tamamlandı.

Harekatta kuzey ve batı cephesi birleşirken, haritadaki hilal görüntüsü de tamamlandı.

ÖZEL TİMLER SURİYE TARAFINA GEÇTİ
Öte yandan, jandarma ve polis özel harekat timleri, Suriye tarafına geçti. Bir süre sonra Afrin merkezinde meskun mahal operasyonunlarının başlaması bekleniyor. Bu arada, bölgede zaman zaman TSK’ya ait fırtına obüslerinden top atışı yapıldığı görüldü.

2059 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı da 2059'a yükseldi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen 2059 teröristten 58'i sağ ele geçirildiği açıklandı. 

ORG. AKAR HATAY'DA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Hatay'da incelemelerde bulundu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 87'si köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 115 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 26 Şubat 2018 17:58 Havuli’nin ilk evliliğinden kaç çocuğu vardı? Ahmet Erdoğan, bir süre sonra taşı toprağı altın olan İstanbul’un yolunu tuttu. Eşini ve çocuklarını götürmedi...

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