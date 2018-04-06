TSK'dan flaş açıklama: Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi

TSK'dan peş peşe iki son dakika açıklama geldi. Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonlarda toplam 73 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, Kuzey Irak'a 1-2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 59 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA: TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik 05 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edilmiş ve silahlı 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.