TSK'dan flaş açıklama: 31 asker şehit oldu 143 asker yaralı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, 24. gününde Afrin'deki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı. "Harekatta bugüne kadar 31 asker şehit oldu. 143 asker ise yaralandı" denilen TSK açıklamasında, öldürülen terörist sayısının 1369 olduğu, 627 terör hedefinin imha edildiği belirtildi. Öte yandan TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Muhammediye köyünü teröristlerden temizledi.

TSK'DAN AÇIKLAMA: TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada ''Harekatta bugüne kadar 31 asker şehit oldu. 143 asker ise yaralandı. Teröristlere ait toplam 627 hedef imha edildi" denildi. TSK açıklaması özetle şöyle:

- Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 627 hedef imha edilmiştir.

- Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1369 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

- Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır.

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BİR KÖY DAHA KURTARILDI: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Muhammediye köyü ve Amara Tepesi'ni terörden arındırdı.TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 33'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 51 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

SABAH YAPILAN TSK AÇIKLAMASI: Türk Silahlı Kuvvetleri, bu sabah yaptığı bilgilendirmede teröristlere ait 15 hedefin hava harekatı ile imha edildiğini, 103 teröristin öldürüldüğünü duyurmuştu. TSK ilk açıklamasında harekatın başladığı günden bu yana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1369 olduğunu duyurmuştu.