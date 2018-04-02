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TSK'dan Afrin'e hava harekatı! Kaçan YPG'liler vuruldu

TSK'dan Afrin'e hava harekatı! Kaçan YPG'liler vuruldu

AFRİN 'den bir son dakika haberi geldi. Türk savaş uçakları, Zeytin Dalı Harekatı sırasında sıkışarak dağlık alanlara gizlenen terör örgütü YPG/PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenledi.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 11:45 - Güncelleme: 02-04-2018 11:45

Afrin'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'in kuzeyindeki Racu beldesinde dağlık alanda bir grup YPG/PKK'lı tespit etti.

Bunun üzerine TSK'ye ait savaş uçakları, dağdaki hedeflere yönelik operasyon düzenledi.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 18 Mart'ta Afrin'i terörden arındırmıştı. Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK üyelerine yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.

AFRİN'DE KAÇ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Operasyonudan bugüne kadar öldürülen terörist sayısının 3348 olduğunu açıkladımıştı.

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Kaynak : AA

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