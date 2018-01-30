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TSK'dan Afrin operasyonu açıklaması

TSK'dan Afrin operasyonu açıklaması

Afrin'de son durum... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'deki terör odaklarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 10. gününde yine çok sayıda gelişme yaşandı. TSK yapmış olduğu son dakika açıklamasıyla 9 hedefin daha imha edildiğini belirtirken 19 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 21:29 - Güncelleme: 30-01-2018 00:38

Zeytin Dalı harekatının 10. gününde gece boyunca savaş uçakları ve ATAK helikopterler terör mevzilerini vurdu. Hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edildi. Operasyonlarda toplam 616 terörist öldürüldü. İşte operasyonun 10. gününde yaşananlar:

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün akşam ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada harekatta 9 hedefin imha edildiğini ve 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece öldürülen terörist sayısı da 616’ya yükseldi

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin

Yerli İHA Afrin semalarında objektiflere takıldı

bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 600'Ü GEÇTİ

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 19 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 616 olmuştur.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

O TEPE DE ELE GEÇİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'in batısında gerçekleştirdiği operasyonda stratejik 915. Tepe ele geçirildi.

Afrin'in batısındaki Racu belde merkezinin güneyindeki 915. Tepe'ye yönelik sabah saatlerinde başlayan operasyon sayesinde belde çevresinde terör örgütü PYD/PKK'ya karşı tüm hakim noktalar kontrol altına alındı.

Öğle saatlerinde teröristlerden arındırılan 915. Tepe'nin alınması ile harekatın 10. gününde Afrin'in beş beldesinde 15'i köy, biri köy altı yerleşim ile 5'i stratejik dağ ve tepe olmak üzere 21 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki günlerinde, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar ve Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı ve Mamel Uşağı köyleri ve 740.Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü ele geçirmişti.

İKİNCİ ORDU KOMUTANI BURSEYA'DA

Kritik önemdeki Burseye Dağı, havadan ve karadan bombardımanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçtikten sonra hakim tepeleri çıkan Mehmetçik, üs bölgesi oluşturmaya başladı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in de dün ele geçirilen Burseye Dağı'nda incelemelerde bulunduğu öğrenildi. 



Operasyonu başından beri sahada yöneten komutan olan Korgeneral Temel'in bu ziyareti operasyonun gidişatı açısından büyük önem taşıyor.

Teröristlerin revirlerine bakın tünelden çıkan onlarca...Teröristlerin revirlerine bakın tünelden çıkan onlarca...Teröristlerin revirlerine bakın tünelden çıkan onlarca...Teröristlerin revirlerine bakın tünelden çıkan onlarca...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2018 23:52 650 demiştim bugün için ama 616 gerisi yarına kaldı demek ki

    CEVAP YAZ 30 1
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