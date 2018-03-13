TSK'dan Afrin açıklaması! Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Afrin'de ÖSO grubuyla birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 393." ifadelerine yer verildi.

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 53'üncü güne girildi.

3 BİN 393 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 46'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 393 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

3 KULEDEN ÇEVREYİ GÖZETLİYORLARDI

Öte yandan TSK'nın Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin kent merkezi yakınındaki köylerde de denetimi sağlamaya başladı. Dün, Afrin kent merkezine birkaç kilometre mesafede bulunan Basilhaye köyünün bulunduğu bölgede köyle aynı ismi taşıyan tepede teröristlerin, inşa ettiği 3 kuleden çevreyi gözetlediği belirlendi.

KULE BÖYLE İMHA EDİLDİ

Bölgeye operasyon düzenleyen TSK destekli Özgür Suriye Ordusu güçlerinin ilerleyişini tepede bulunan kulelerdeki keskin nişancılar engellemeye çalıştı. Aynı sırada havadan görüntü alan insansız hava araçlarından bazı terörist grupların da ÖSO grubunun bulunduğu bölgeye doğru hareketliliği saptandı. Bunun üzerine koordinatı belirlenen bölgeye hava operasyonu düzenlendi. Koordinatları belirlenen kulelerden biri, savaş uçağı tarafından imha edildi. Bombardıman sırasında vurulan kuleden yükselen alev topu, bir ÖSO üyesinin cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi.

KONTROL SAĞLANDI

Kulenin imhasının ardından ÖSO üyeleri önce Baslihaye tepesinde kontrolü sağladı, çatışmaların ardından da Basilhaye köyünü terör örgütünden arındırarak özgürleştirdi.

  • Güncel 13 Mart 2018 10:33
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN TSK'dan Afrin açıklaması! Teröristlerin kulesi böyle imha edildi videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro