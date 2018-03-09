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TSK'dan açıklama: Cinderes kontrol altına alındı

TSK'dan açıklama: Cinderes kontrol altına alındı

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3089 terörist etkisiz hale getirilirken, Cinderes'in kontrol altına alındığını bildirildi. İşte Afrin operasyonu ve Afrin'den son dakika gelişmeleri;

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Eklenme Tarihi: 08-03-2018 20:10 - Güncelleme: 09-03-2018 00:22

Afrin'de son durum... TSK'nın 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 48'inci gün geride kaldı. ÖSO birlikleriyle birlikte dağlık alanları bir bir alan TSK, Afrin'de iç noktalara doğru ilerlemesini sürdürüyor.

Afrin Harekatı'nda dün 3089 terörist etkisiz hale getirildi. Raco beldesinde hakimiyet sağlanmasının ardından operasyonlar Cinderes beldesinde yoğunlaşmıştı.  

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığını bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürdürülüyor. 

TSK'dan yapılan açıklamada, hareket kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığı açıklandı. 

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, teröristlerle yoğun sokak çatışmaları neticesinde Afrin'in güneybatısındaki Cinderes belde merkezini ele geçirdi. 

Kaçmaya çalışan teröristler TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındı. 

Teröristlerle çatışmalar yer yer devam ederken, kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

AA, önceki gün Cinderes belde merkezini havadan görüntülemişti. Belde merkezinin büyük ölçüde boşaltılmış olduğu dikkati çekmişti. PYD/PKK'nın belde sakinlerini canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin merkeze göç ettirdiğini öğrenilmişti.

Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Ferhat 09 Mart 2018 03:27 MISaFIR 50 Bin Kere les görmek istiyorsan Buyrun Oraya git Çok Kolay Buyrun git Cenaze Say Insan ölmesini öldurulmesini istiyorsan Buyrun Lutfen önden git

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