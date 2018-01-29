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TSK'dan açıklama: 20 hedef vuruldu

Afrin'de son durum! Burseya Dağı'nın TSK tarafından ele geçirilmesinin ardından kara harekatı hızlandı. Afrin yolunda ilerleyen Mehmekçik şu ana kadar 20 hedefi imha ederken, öldürülen terörist sayısı ise 557 oldu.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2018 20:25 - Güncelleme: 29-01-2018 00:28

Afrin harekatında son dakika... Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nda 9'uncu gün geride kaldı. Hafta sonu Burseya Dağı'na bomba yağdıran Türk jetlerinin ardından öğle saatlerinde kara birlikleri harekete geçti. Öğleden sonra PKK/PYD'nin en önemli üssü olan Burselya Dağı'nın ele geçirildiği açıklanırken, jetler 20 terör hedefini yerle bir etti.

TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen hava harekatında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 20 hedef imha edildi. Operasyonda öldürülen terörist sayısının ise 557 olduğu açıklandı.

TSK, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bugün 20 hedefin imha edildiğini ve 73'ü gün içerisinde olmaz üzere harekatta 557 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK'nın yaptığı açıklama;

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014)

Burseya'dan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı

ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 20 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Harekât kapsamında, 28 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Burseya Dağına Türk bayrağı dikildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen bir Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 73 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 557 olmuştur.

Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen Zeytin Dalı Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Burseya Dağı'ndaki mevziler böyle görüntülediBurseya Dağı'ndaki mevziler böyle görüntülediBurseya Dağı'ndaki mevziler böyle görüntülediBurseya Dağı'ndaki mevziler böyle görüntülediHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Hmd 29 Ocak 2018 01:52 557 yetmez arslanlarim, binlerce onbinlerce leş görmemiz lazım

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