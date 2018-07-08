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TSK'daki o kritik isimler de ihraç listesinde!

TSK'daki o kritik isimler de ihraç listesinde!

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 701 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen subayların arasında Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı yüzbaşı Burak Akın ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subayı hava piyade binbaşı Abdurrahman Akay da yer aldı.

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Eklenme Tarihi: 08-07-2018 14:02 - Güncelleme: 08-07-2018 14:02

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkındaki Kanun Hükümünde Kararname ile büyük çoğunlu açıkta olan, geçici görevle uzaklaştırılan ve aralarında itirafçıların da bulunduğu 6 binden fazla subay, astsubay ihraç edildi. 

701 Sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleriyle bağı kesilen subayların arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı yüzbaşı Burak Akında yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Burak Akın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame hazırlamıştı. Akın'ın emniyet ve savcılık aşamasında verdiği ifadelerden sonra çok sayıda FETÖ üyesi asker de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılıklara başvurmuştu. Akın da Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile ihraç edilen isimler arasında yer aldı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davanın sanıkları arasında yer alan kurmay yarbay Nail Bülbül de son KHK ile ihraç edildi.   

Eski Harp Okulu Alay Komutanı hava pilot kurmay albay Hakan Aksoy ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subayı olan hava piyade binbaşı Abdurrahman Akay da ihraç listelerinden yer aldı. Akay devam eden ankesörlü telefon soruşturmalarında önce mart ayında görevden uzaklaştırılmış ardından da tutuklanmıştı.      

RÜTBESİ ALINANLAR

Kurumlarından emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılanlardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerinden 324 kişinin de rütbeleri alındı.      

Bunların arasında eski Kara Harp Akademisi Komutanı tümgeneral Selim Mert ile eski Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı tümgeneral Baki Kavun da bulundu. Kavun, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin Genelkurmay Çatı davasının sanıkları arasında yer alıyor.      

Kavun, duruşmadaki savunmasında darbe girişimine karışmadığını, darbecileri durdurmaya çalıştığını, özel kuvvetler personelince elleri ve gözleri bağlanarak derdest edildiğini ileri sürmüştü. Ancak kamera kayıtlarında, Baki Kavun'un önce karargah içinde rahatlıkla dolaştığı, darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle saat 03.55'te ellerinin ve gözlerinin bağlandığı, derdest edildiği saatlerde telefonunu kullandığı ortaya çıkmıştı.      

Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçen yıl Yüksek Askeri Şura öncesinde 7 general ve amiral emekli edilmişti. Bu isimlerin arasında yer alan eski Şırnak'taki 48. Hudut Tugay Komutanı tuğgeneral Rıdvan Yücel Yıldız ile Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ömer Faruk Cantenar KHK ile rütbeleri alınanlar arasında yer aldı.      

İADE EDİLENLER 

OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile 148 kişi ilgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılarak kamudaki görevlerine iade edildi.

ABD'DEN DÖNÜP AKLANMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevine iade edilenlerin arasında Hava Yarbay Abdullah Öztürk de yer aldı. ABD'de görev yaptığı sırada hakkında çıkan iddialar üzerine yurda dönen Öztürk, yargılanmış ve beraat etmişti. Öztürk, 701 Sayılı KHK ile göreve dönen subaylar arasında bulunuyor.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.      

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek. Buna ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülecek.      

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