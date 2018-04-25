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TSK'da maaşlara zam yapıldı! Hem de geriye doğru...

TSK'da maaşlara zam yapıldı! Hem de geriye doğru...

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında iyileştirme yapıldı. İyileştirme 2018 yılı ocak ayından itibaren işleyecek...

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 11:47 - Güncelleme: 25-04-2018 11:47

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay, astsubay ve  uzman erbaş maaşlarında iyileştirme yapıldı. 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi 18 Nisan'da  onaylandı.

NET 400'ER LİRA ZAM... Buna göre, özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa göre alan  subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018'den geçerli olmak  üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

KOMANDO VE SATLARA DA İYİLEŞTİRME VAR... Öte yandan mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla  komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmelerin  yapıldığı öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Anka45 25 Nisan 2018 12:25 Asker kardeşlerimize hayırlı olsun Emniyete yok mu 12/12 den mahvolduk

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