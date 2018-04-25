TSK'da maaşlara zam yapıldı! Hem de geriye doğru...

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında iyileştirme yapıldı. 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi 18 Nisan'da onaylandı.

NET 400'ER LİRA ZAM... Buna göre, özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa göre alan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

KOMANDO VE SATLARA DA İYİLEŞTİRME VAR... Öte yandan mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmelerin yapıldığı öğrenildi.