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TSK'da kripto operasyonu! Görevdeki askerlere gözaltı

TSK'da kripto operasyonu! Görevdeki askerlere gözaltı

Van merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları belirlenen 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 04-08-2018 11:23 - Güncelleme: 04-08-2018 11:23

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüte üye askerlerle 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemiyle irtibat kurduklarını belirledi. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Van merkezli 18 ilde operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van, Adana, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Muğla, Osmaniye, Tokat ve Trabzon'da belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda, 12 muvazzaf asker gözaltına alındı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • göktürk 04 Ağustos 2018 11:53 bunlar bu garkide ne bulmuşlarki bu kadar baglanmışlar.layıklarını buldular bulmayada devam edecekler iyi olmuş.

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