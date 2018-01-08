  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

TSK’da ‘Fetömetre’li temizlik dönemi! İşte o kriterler

TSK’da ‘Fetömetre’li temizlik dönemi! İşte o kriterler

Tümamiral Cihat Yaycı’nın 2 bin FETÖ’cüyü deşifre ettiği ve ‘Fetömetre’ olarak anılan sistemi TSK'da uygulamaya koydu. TSK, artık FETÖ'cü personeli tespit etmek için, NATO'daki skandalı deşifre eden Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt'u, Norveç'te düzenlenen tatbikata gönderen komutan olarak da tanınan Yaycı'nın kurduğu 'Fetömetre'yi kullanıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-01-2018 08:54 - Güncelleme: 08-01-2018 08:54

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan 2 bin kripto FETÖ mensubunu deşifre eden Tümamiral Cihat Yaycı'nın oluşturduğu 64 temel kriter ve 209 alt kriterden oluşan sistem, TSK'ya örnek oldu.

TSK, artık FETÖ'cü personeli tespit etmek için, NATO'daki skandalı deşifre eden Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt'u, Norveç'te düzenlenen tatbikata gönderen komutan olarak da tanınan Yaycı'nın kurduğu 'Fetömetre'yi kullanıyor.

KRİTERLER PUANA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR: Somut bilgiye dayalı bu kriterler puana dönüştürülüyor. Sistemde, 0-1 arası puan için işleme değer değil, 1-2 puan arası incelemeye değer, 2-3 puan arası geçici görevden uzaklaştırılmalı ve tahkikat yapılmalı, 3-4 puan arası kamu haklarından mahrumiyet için değerlendirilmeli ve hakkında suç duyurusu yapılmalı gibi kıstaslar kullanılıyor. ByLock kullanıcısı olmak 3, 17/25 Aralık sonrası Bank Asya'ya para yatırmak 2 puan sayılıyor. Personel evliyse, nişanlılık dönemine ait fotoğraf talep ediliyor. Zira katalog üzerinden evlendirilen çiftlerin, genelde nişan ve düğün fotoğrafları olmuyor.

İŞTE O KRİTERLER

Puanlama için kullanılan değerlendirme kriterlerinden bazıları şöyle;
ByLock, himmet, Bank Asya, mahrem hizmetler irtibatı.
ÖSYM'den, KPDS, YDS/KPDS, ÜDS, ALES notları.
Örgütün eğitim kurumlarında eşi çalışan ve çocukları okuyanlarla ilgili bilgiler.
Bank Asya hesap bilgileri ve hareketleri.
Şüpheli ve tanık ifadeleri.
Aldığı sicil notları, görev safahatı, taltif, izin ve kurs, özel ihtisas sağlık, tez danışmanları ve jüri üyelerinin FETÖ ile iltisak bilgileri,
FETÖ'nün hâkim olduğu dönemlerde kayıt- kabul, seçme, sağlık ve mülakat kurullarında görev yapma durumu...

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN TSK’da ‘Fetömetre’li temizlik dönemi! İşte o kriterler haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • BİR KRİTER DAHA!.... 08 Ocak 2018 09:56 GERÇEK KRİTER;SORU KİTAPÇIĞI ÜZERİNDE HİÇ BİR İŞLEM YAPMADAN MATEMATİK SORULARINA CEVAP VERENLERİ TEKRAR AYNI SORULARI SORUN BAKALIM YAPABİLECEKLER Mİ?

    CEVAP YAZ 2 10
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat